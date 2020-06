Kind besmet met coronavirus op kamp? Hele "kampbubbel" van 50 personen moet naar huis

Is de coronatest negatief, dan gaat het kamp verder zoals gepland voor de "kampbubbel". Het zieke kind blijft thuis en ziekt daar uit.

Is de coronatest positief, dan stopt het kamp onmiddellijk voor de héle kampbubbel waartoe het besmette kind behoort. Iedereen gaat naar huis. Of de jongeren in kwestie daarna een vorm van quarantaine moeten toepassen, is nog niet duidelijk. Het kind dat besmet is geraakt met het coronavirus moet uitzieken. "Dit is een procedure voor uitzonderlijke gevallen, en we hopen uiteraard dat dit niet te vaak zal gebeuren. Maar elk jaar worden er kinderen ziek op kamp. En dit jaar kunnen we geen risico's nemen als we veilig kampen willen organiseren", aldus Maeyaert.

Het gevolg van deze regeling, is dat er ook misschien kinderen die niet besmet zijn met het coronavirus, naar huis zullen worden gestuurd. Wanneer een kind andere ziektesymptomen vertoont, die niet gelinkt zijn aan een mogelijke coronabesmetting, is het mogelijk dat ouders hun kind ook moeten ophalen, al is die maatregel nog niet finaal. "Deze zomer is het sowieso niet wenselijk dat jongeren ziek worden op kamp, ook los van het coronavirus", zegt Maeyaert. "Vanaf dat je ziek bent, verzwakt je immuunsysteem enorm. Voor alle duidelijkheid: aan ons hele medische noodplan wordt nog gewerkt."