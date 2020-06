Rijstrook minder aan Westland Shopping Center in Anderlecht

Toch staat het gemeentebestuur open voor aanpassingen omdat het verdwijnen van een rijstrook wel voor meer files zorgt. “We willen mensen aanmoedigen om de auto thuis te laten, en met het openbaar vervoer of de fiets te komen. Of een combinatie van de twee. Onze wegen zijn niet gebouwd voor zoveel auto’s, we mogen niet teruggaan naar de situatie zoals ze vroeger was. Maar het klopt dat we wel aanpassingen moeten doen om het bestaande verkeer vlotter te laten rijden. Zo hebben we de lichten al bijgesteld. In september volgt er nog meer overleg met de buurt.”