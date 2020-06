Schrijnwerker uit Vladslo verstevigt gevel nadat er 4 keer een auto door reed: "De laatste keer heb ik het bijna niet overleefd"

Het ongeval is geen alleenstaand feit. "Het was de vierde keer al dat een wagen zich volledig in de gevel boorde", weet Noël, "en er waren al een tiental kleine botsingen." Ook de stad Diksmuide plant daarom maatregelen. Veel ongevallen zijn te wijten aan te hoge snelheid in de Werkenstraat en bestuurders die te laat het t-kruispunt opmerken, daarom zouden er snelheidsremmende maatregelen komen door een proefopstelling met bloembakken, die de weg versmallen.