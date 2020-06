Scouts Genk Centrum vreest regels rond zieke 'kampbubbels' niet. "Gezondheid van onze leden komt op de eerste plaats."

Naast ongeveer 150 leden telt Scouts Genk Centrum een 40-tal jeugdleiders en een groep oud-leiding om een potje te koken. Dat die grote groep straks wordt opgedeeld in vaste bubbels, maakt de scoutszielen niet minder enthousiast. “We zijn allemaal blij dat we alsnog richting de Ardennen kunnen vertrekken”, zegt hoofdleider Rik. “Natuurlijk maken al die maatregelen het een pak lastiger, maar de gezondheid van onze leden komt nu eenmaal op de eerste plaats.”

Alleen wie zich kiplekker voelt, mag op kamp vertrekken. Wie in de loop van de desbetreffende periode toch mogelijke coronasymptomen vertoont, zoals plotse koorts, pijn in de borst, hoesten, reuk- of smaakverlies of kortademigheid, wordt opgehaald door een ouder. “Maar wij zijn natuurlijk geen geschoolde coronawetenschappers”, vervolgt Rik. “Wij zijn gewoon een groep jongeren die kinderen en tieners ten koste van alles een leuk kamp wilt bezorgen. Om toch min of meer een juiste inschatting te kunnen maken, zullen we een symptomenlijst kunnen raadplegen. Een extra voordeel is dat we elk jaar kunnen rekenen op enkele studenten verpleegkunde en geneeskunde binnen onze leidingsploeg.”