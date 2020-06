Sint-Niklaas optimistisch over voorstel nieuw vervoersplan van De Lijn, maar de stad wil graag nog wat aanpassingen

Het is een goed plan, zegt schepen Carl Hanssens (N-VA). Hij is vooral tevreden over de verbindingen met de omliggende gemeenten waar de frequentie van de bussen zou opgedreven worden naar om het half uur, of zelfs om het kwartier. Op die manier zou de stad vanuit de ruime regio met de bus goed bereikbaar zijn. Maar om dat te realiseren zouden de 4 stadslijnen vervangen worden. De oppositiepartijen SP.A en PVDA hadden al 2000 handtekeningen verzameld in een petitie tegen dat voorstel.

Het schepencollege heeft het voorstel nu bekeken en is tevreden met de versterking van het net naar de deelgemeenten en de omliggende gemeenten. Maar de stad wil de stadslijn liever uitgebreider zien dan wat nu in het voorstel staat. "Wij vragen om die lijn door te trekken naar het westelijke deel van de stad zodat onder andere ook het welzijnshuis erin wordt opgenomen. Op die manier zouden er meer belangrijke 'attractiepunten' in de rit opgenomen zijn."