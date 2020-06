Socialisten willen klassieke tripartite samen met liberalen en christendemocraten, zelfs al heeft die geen meerderheid

Er is tout court zelfs geen meerderheid met deze formule. In het parlement halen de drie traditionele families 72 van de 150 zetels, vier te weinig dus. En zouden er per dossier of per thema bijkomende partners gevonden moeten worden. Zoals in Denemarken, waar de linkse minderheidsregering voor maatschappelijke thema's als criminaliteit en migratie met rechtse partijen samenwerkt, en voor socio-economische dossiers linksom gaat.

Nog een probleem: het is allesbehalve zeker dat een formatiepoging met deze spelers zou lukken. En dat betekent ook dat de MR nog niet bereid is om het koninginnestuk in het spel te brengen. Zittend premier Sophie Wilmès weigert voorlopig mee te stappen, ook al vragen Rousseau en Magnette dat zij nu haar nek uit steekt.