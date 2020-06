Take away is een blijver in West-Vlaanderen: 7 op de 10 restaurants blijven het doen

"Het dagtoerisme komt wel stilaan op gang, maar zelfs dan halen de horecazaken nog niet de volledige capaciteit", zegt Yves Van Moorter van Horeca West-Vlaanderen. "De horecazaken kunnen als gevolg van de regels ook nog maar werken op een derde of de helft van de capaciteit. Dan moeten ze toch ergens iets vinden om meer inkomsten te halen."

Ook restaurant Histoires D'O op de Oostendse zeedijk blijft ook na de heropening take away aanbieden en niet enkel om het geleden omzetverlies goed te maken. "We hebben minder zitplaatsen in het restaurant. Maar ons personeel en de keukenbrigade staan te springen om te werken. Dus hebben wij ervoor gekozen om dat door te trekken. Op donderdag, vrijdag en zaterdag bieden wij daarom ook take away aan", aldus zaakvoerder Kevin Beirens.