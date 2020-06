Tanktoerisme vanuit Nederland herneemt: "Nederland is een maffia, met die prijzen daar"

Het scheelt een slok op de borrel voor Nederlanders die in België komen tanken. De prijs van diesel is nagenoeg even hoog maar een liter benzine is in België 35 cent goedkoper. Op een volle tank maakt dat een noemenswaardig verschil. Sommigen noemen het crimineel, en tanken in België een normaliteit. "Jammer dat het zolang dicht was. Het is normaal dat wij hier naartoe komen." Ze zijn blij dat de grens tussen de beide landen nu weer helemaal open is.