Na vechtpartij tussen tiental jongeren: "Met camera's willen we voor rust zorgen in Tienen"

Op sociale media is dit weekend een filmpje verschenen van een groep vechtende jongeren op de Grote Markt in Tienen. "We hebben nog geen idee wat er aan de hand was", vertelt burgemeester Katrien Partyka. "We hebben het filmpje ook gezien en de politie heeft zondagavond een oproep binnengekregen. Maar ter plaatse was er niemand te bespeuren, dus we weten niet precies wat er is gebeurd. Op basis van het filmpje hebben we een klacht ingediend tegen onbekenden. En intussen onderzoeken we het filmpje om te zien of we mensen herkennen die we kunnen opsporen. We aanvaarden geen geweld, dus we gaan hier tegen optreden."