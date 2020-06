Tiental doden bij gevechten tussen het Indiase en Chinese leger in de Karakorambergen

Beide staten zijn al decennia verwikkeld in grensconflicten en zo nu en dan gaat het er hard aan toe. Elk heeft zijn eigen verhaal en beschuldigt de andere kant van grensoverschrijdingen.

De doden van vandaag zijn gevallen in de Galwanvallei in Ladakh, een overwegend boeddhistische regio die onlangs door India is losgemaakt van de noordelijke deelstaat Jammu & Kashmir en onder rechtstreekse controle staat van de regering in Delhi. India bouwt in Galwan een kleine luchthaven en een strategische weg om die regio te verbinden met de rest van het land. Volgens India hebben Chinese militairen de "line of control" overgestoken en tentenkampen op Indiaas gebied gevestigd. China ontkent dat en spreekt van "provocaties door India". De enige zekerheid is dat de spanningen oplopen in het erg geïsoleerde gebied. (Lees verder onder de foto).