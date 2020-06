Tot 6.000 euro premie voor wie in Brugge historisch schrijnwerk restaureert

Eigenaars van huizen of winkels kunnen tot 6.000 euro krijgen, ongeacht van wanneer het pand precies is. "De exacte periode doet er niet echt toe", zegt schepen Franky Demon (CD&V). "Voor ons is het belangrijk dat de details, boogjes, krommingen en uitstulpingen behouden blijven. Want een vlak houten raam is niet typisch Brugge. Van zodra het houtwerk kunsthistorisch is, willen we betoelagen."