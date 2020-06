Agent op rust vindt na 17 jaar trouwring terug: "Plots stond mijn kleinzoon voor de deur met juwelendoosje"

Vermoedelijk vond iemand de ring destijds terug en bezorgde de ring aan het politiekantoor. Daar is de ring al die jaren blijven liggen. "Ik denk dat hij toen op straat is gevallen, want je ziet een aantal krasjes. Daarom denk ik dat er auto's over de ring zijn gereden." Nu hij de ring terug heeft, wil Luc hem altijd blijven dragen. "Ik heb de ring meteen om mijn vinger geschoven en ik doe hem niet meer uit. Ik ben de ring nooit vergeten, maar ik wilde geen nieuwe. Dit is mijn eerste en enige trouwring, gezegend in de kerk, zoiets kan je niet vervangen. Ook mijn vrouw is dolgelukkig."