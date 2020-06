Vrachtwagenbouwer Volvo schrapt wereldwijd 4.100 kantoorbanen, gevolgen voor fabriek in Gent onduidelijk

Vrachtwagen- en bussenbouwer Volvo Group, die onder meer in Gent een fabriek heeft, schrapt 4.100 kantoorbanen. Daarvan verdwijnen er 1.250 in thuisland Zweden. Volvo Group stelt in België ruim 3.500 mensen tewerk. In de fabriek in Gent werken zowat 2.600 mensen. Volvo wil van land tot land bekijken hoe de ontslagronde wordt vormgegeven. Het bedrijf wil dat in overleg met de vakbonden doen.