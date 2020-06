Hoe de coronacrisis de "post-truth samenleving" weerlegt

Het was een interessante en hoopgevende opstoot. Tijdens de eerste weken van de coronacrisis waren wetenschappers plots weer een baken van autoriteit aan wie bijna niemand twijfelde, en werden televisiejournaals trouwer gevolgd dan in lange tijd het geval was. Maar het was ook een korte opstoot, want met het aansnijden van de exitstrategieën vertrok dat vertrouwen weer langs de achterdeur. En zo vervallen we niet alleen op economisch en consumentenvlak snel weer in oude patronen, maar ook onze visie op waarheid slingerde heen en weer tussen het oude en het nieuwe normaal.