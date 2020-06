Zwaargewapende bendes voeren straatoorlog in Dijon, politie grijpt nauwelijks in: wat is daar aan de hand?

Wie zijn eigenlijk de Tsjetsjenen, en hoe komen ze in Frankrijk terecht? Tsjetsjenië ligt in de Kaukasus. Tsjetsjenen hebben een eigen taal en zijn veelal van oorsprong gematigde moslims.

Islamitische onafhankelijkheidsstrijders hebben in de jaren negentig en tweeduizend bijzonder bloedige oorlogen met Rusland meegemaakt. Tsjetsjenen zijn dus wel wat gewend, wat geweld betreft. Intussen is Tsjetsjenië is officieel een deelstaat binnen de Russische federatie.

Ramzan Kadyrov zwaait er de plak, een brutale gewezen rebellenleider en intussen een medestander van de Russische president Vladimir Poetin. Ook nu nog zijn er berichten over mensenrechtenschendingen. Duizenden Tsjetsjenen hebben de voorbije jaren asiel gezocht in Europa, niet alleen in Frankrijk maar ook in ons land en in Duitsland leven grote groepen Tsjetsjenen.