Een korte maar hevige regenbui heeft verschillende straten in de Noorderkempen onder water gezet. Dat was het geval in Vosselaar en Merksplas. De meeste problemen waren er in Nieuwstad en enkele omliggende straten in Turnhout. Op sommige plaatsen stond er 20 tot 30 centimeter water in de straat. Een ondergrondse garage met bergingen liep ook onder, net als de liftkoker. Het is voor de bewoners de derde keer dat Nieuwstad blank staat.