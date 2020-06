Witloofboeren hopen op meer neerslag: "Die paar liter zijn geen regen voor ons"

Op zich is witloof een gewas dat vrij goed tegen de droogte kan, vertelt Magnus. Het moeilijkste is de wortel zaaien en laten kiemen. "Om dat vlot te laten gaan, moet je de bovenste centimeter een week lang vochtig kunnen houden. Normaal gezien beginnen we rond 15 mei te zaaien, maar die periode was kurkdroog waardoor dat dit jaar onmogelijk was. Gelukkig hebben we de afgelopen tijd weer een beetje regen gekregen, dus het komt goed met die plantjes. Eens ze vertrokken zijn, kan witloof vlot zonder al te veel water. De wortels kruipen diep in de grond en de gewassen houden het water goed vast."