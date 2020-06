Sterven in coronatijd zonder afscheid, welke sporen laat dat na? "Het zijn traumatische verlieservaringen"

Ook in de samenleving zelf moet er meer aandacht komen voor het psychosociale luik, vindt rouwconsulente Lies Scaut. “In april al kreeg ik als coördinator van de opleiding ‘rouw - en verliesconsulent’ aan de PXL Hogeschool de vraag van een rusthuis om hen te ondersteunen in rouwbegeleiding. Noch de families, noch het zorgpersoneel trok het. Wij hebben dan een Supportteam Rouwbegeleiding op poten gezet en krijgen nu al aanvragen van overal in het land. Voor families, maar ook voor rusthuizen. Veel woonzorgcentra vrezen voor een grote uitval van hun personeel. Dit steunt op vrijwilligers en een steunfonds van de Koning Boudewijnstichting. Maar over enige tijd is dat geld op, en dan? Er moet ook geld voor worden uitgetrokken. ”

Een psychosociale strategie hoort bij elk rampenplan, als derde punt, na dringende medische verzorging. Maar nu pas, in de meest recente versie van de richtlijnen voor intensieve verzorging, wordt er gewag gemaakt van het belang van bezoek voor de patiënt, en als dat bezoek niet kan, het belang van communicatie. De psychosociale werkgroep van de Gees heeft een document gemaakt met aanbevelingen. “Maar er gebeurt nog niets”, zegt Lies Scaut. “ En dat is jammer. Want hier komt een zware slag van. Er is te weinig aandacht, te veel onzekerheid. De crisis is voorbij en plots zou er niets meer nodig zijn? Of moet het helemaal fout lopen, om daarna te constateren wat we hadden moeten doen? ”