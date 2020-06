Zestig nieuwe flitspalen om zone 30 te controleren in Brusselse Gewest

Vanaf volgend jaar geldt in heel het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur. Enkel op belangrijke, grote verkeersassen zal je sneller mogen rijden. Om de snelheidsbeperking te controleren koopt het Brusselse Gewest 40 nieuwe camera's en 60 flitspalen aan. Inge Paemen van Brussels Mobiliteit: "We gaan niet enkel handhaven, maar we gaan ook sensibiliseren. Voor de hardleerse bestuurders moeten flitspalen en camera's aangeschaft worden om de snelheid te controleren." De flitspalen zullen vanaf 1 januari 2021 actief zijn.