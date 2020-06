Ludo Delcroix over Eddy Merckx 75: "Toen hij 30 werd, kreeg hij zeven Zwitserse koebellen van supporters"

"Vergeet niet dat Eddy Merckx een fenomeen is hé", gaat Kalmthoutenaar Delcroix voort. "Hij heeft in ons land drie standbeelden en in 1996 ontving hij de titel 'baron'. Wij spreken Eddy niet aan als baron en hij houdt niet van overdreven aandacht, maar Eddy is wel fier op die erkenningen. Hij is ook niet zo fel bezig met het verleden. Eddy denkt altijd aan de toekomst. Ook vroeger was dat zo. Won hij een wedstrijd, dan dacht hij op de terugweg naar het hotel al na over de volgende ritten. Hij zei dat wat voorbij is in de geschiedenisboeken staat, maar dat de toekomst voor ons ligt", vertelt Delcroix.