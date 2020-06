Aantal doden bij gevechten tussen Indiase en Chinese grenswachten ligt nu zeker op 20

Er is ook geen echte grens, enkel een "line of control", die niet precies is afgebakend. Dat kan ook moeilijk in een een dergelijk bergachtig en moeilijk toegankelijk terrein. In 1962 heeft China een oorlogje uitgevochten met India en nam het gebied in dat daarna deels weer werd ontruimd. India eist overigens de enclave Aksai Chin in Tibet op. China heeft dan weer aanspraken op een groot deel van de Indiase deelstaat Arunachal Pradesh, maar Delhi wijst die af.

Toch is het opvallend dat het erg nationalistische China van vandaag zowat overal in grensdisputen verwikkeld is. Dat is ook het geval tegenover Vietnam, de Filipijnen en Maleisië in de Zuid-Chinese Zee en er is de herrie met Japan over enkele eilandjes in de Oost-Chinese Zee.