Vijftig jaar lang werd vleugel nooit gebruikt: nu gaat Sint-Pietersziekenhuis in Leuven tegen de grond

Vandaag zijn de echte sloopwerken aan het Sint-Pietersziekenhuis in de Brusselsestraat in Leuven begonnen. Zo'n 50 jaar na de bouw, gaat de bekende vleugel aan de straatkant als eerste tegen de grond. In al die jaren is de vleugel nooit gebruikt en het gebouw staat dus al decennia lang leeg. Later volgt ook het achterste gedeelte van het voormalige ziekenhuis, waarin tot voor een paar jaar wel nog medische diensten in ondergebracht waren.