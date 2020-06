Afpersing met geweld aan skatepark Overijse

Er waren al geruchten en deze week zijn al twee feiten gemeld waarbij geld werd afgetroggeld. Dinsdagavond werd de politie opnieuw opgeroepen. Er zijn meteen 3 jongeren opgepakt en het parket voert een gerechtelijk onderzoek.



Korpschef Sebastien Verbeke (PZ Druivenstreek) noemt de feiten ernstig. Het gebeurt telkens op dezelfde manier: "Het gaat om jongeren die andere jongeren om geld vragen, dat doen ze door te dreigen met geweld, er zijn ook slagen uitgedeeld. We hebben nu drie jongeren opgepakt en ondervraagd. Het zijn jongeren die we al langer in het vizier hadden. We gaan nu verder op zoek naar bewijzen en het parket voert een gerechtelijk onderzoek. Dit kan echt niet door de beugel. Ik roep alle jongeren dan ook op om meteen de politie te bellen, dat kan altijd via 101. Nu komen die meldingen vaak te laat binnen. Praat er ook over met je ouders. Ook andere jongeren die het zien gebeuren moeten meteen de politie bellen. We zitten over de zaak samen met het gemeentebestuur om dit probleem kordaat aan te pakken."

Burgemeester Inge Lenseclaes (OV2002) voegde de veiligheid op en rond het skatepark als extra punt toe op de gemeenteraad van dinsdag 23 juni.