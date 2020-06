Amerikaanse populaire donutketen blaast openingsactie in Antwerpen vroegtijdig af: boze reacties van vroege klanten

Alleen op de Instagrampagina kondigde de vestiging aan dat de actie afgesloten was. Maar dat had duidelijk niet iedereen gezien. Vanmorgen rond 5.30 uur stonden er alweer 10 tot 20 donutliefhebbers voor de deuren van de zaak. Er waren dan ook boze reacties te horen: "Ik sta hier al van 6 uur en ineens hoor ik dat de eerste 100 er gisteren al waren. Maar online staat dat natuurlijk niet en dat vind ik echt schandalig", zegt een meisje. "In het reglement staat ook dat de bon vervalt, als je de rij verlaat", zegt een jongeman. "Blijkbaar telt dat niet wegens de coronamaatregelen, maar dat is dikke zever."