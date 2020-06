Schrijver Aster Berkhof wordt 100: "Hij is een groot geëngageerd schrijver" 

In 1944 debuteert Berkhof als romanschrijver met de detective "De Heer in grijze mantel", vijf jaar later breekt hij echt door met de humoristische roman "Veel geluk, professor!". In de jaren 70 wordt dat boek herwerkt tot een musical en in 2001 vormt het de basis voor een tv-feuilleton op VTM. Het succes van deze en andere romans zorgt ervoor dat Berkhof veertig jaar lang de meest ontleende auteur is in de Vlaamse openbare bibliotheken.