Politiek akkoord over steun aan Aviapartner

Vorige week ging Swissport, de grootste bagageafhandelaar op de luchthaven van Zaventem, failliet. Maar ook de kleinere concurrent, het Belgische Aviapartner, kan de coronacrisis niet door zonder extra geld. Ook dit bedrijf lijdt in ons land al enkele jaren verlies. Nu de activiteiten op de luchthaven enkele maanden hebben stilgelegen, heeft het 20 tot 25 miljoen euro nodig om te overleven.

Na het faillissement van Swissport is Aviapartner de enige afhandelaar met een vergunning op de luchthaven van Zaventem. Dat maakt dat hulp vanuit de overheid zo goed als onvermijdelijk is. Mocht ook Aviapartner over de kop gaan, dan zou dat de heropstart van de activiteiten op de luchthaven volledig in het gedrang brengen.

Dat er steun komt, staat vast. Maar onder welke vorm, is nog niet helemaal duidelijk. De FPIM, de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij, die de participaties van de overheid beheert, moet de steun nu concreet maken. Mogelijk wordt dat een lening die kan omgezet worden in aandelen van het bedrijf.