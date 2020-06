"Bastaardhond!", Noord-Korea hervat scheldtirades op Zuid-Korea en stuurt troepen naar ontruimde gebieden

De meest bekende is Kaesong, de plaats waar het verbindingskantoor is opgeblazen en waar ook een grote industriezone werd uitgebouwd voor productie voor Zuid-Koreaanse bedrijven. Die zone is intussen al lang verlaten. Kaesong is ook symbolisch: het was lange tijd de hoofdstad van het Koreaanse keizerrijk onder de Goryeo-dynastie (918-1392), waarvan de naam Korea is afgeleid. Kaesong is door de geschiedenis en de centrale ligging zowat symbool voor de eenheid van Korea. (Lees verder onder de foto).