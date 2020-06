Alle hens aan dek om boek met "uiterst geheime informatie" over president Trump uit de winkels te houden

Het is niet de eerste keer dat het Witte Huis zich opwindt over het boek van Bolton. In januari werd al gezegd dat het boek "uiterst geheime" details bevat, die verwijderd moesten worden. Bolton had weken daarvoor al een eerste versie van het boek naar het Witte Huis gestuurd. Hij weigerde echter de gewraakte passages uit het boek te halen.

De Amerikaanse krant The New York Times publiceerde eind januari enkele fragmenten uit het nog niet gepubliceerde boek. In dat manuscript stond naar verluidt onder meer dat Trump letterlijk tegen Bolton gezegd zou hebben dat hij militaire steun aan Oekraïne zou bevriezen om de Oekraïense president onder druk te zetten om een onderzoek te openen naar Joe Biden, toen een van de mogelijke tegenstanders van Trump bij de presidentsverkiezingen in november (in augustus 2019 bracht het magazine Politico al een artikel over die bevriezing uit). Intussen is Biden wel degelijk de echte uitdager van Trump voor de Democraten. Trump zou Bolton ook de opdracht gegeven hebben om het geld te bevriezen.

President Trump ontkende begin dit jaar die aantijgingen. Op dat moment was het afzettingsproces tegen Trump in de Senaat aan de gang. De Democraten wilden Bolton als getuige oproepen, maar botsten op een njet van de Republikeinse meerderheid in de Senaat. Uiteindelijk overleefde Trump zijn afzettingsproces.