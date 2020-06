Brazilië in tijden van corona: "Geen effectieve strijd tegen het virus, terwijl de aantallen oplopen"

"Brazilië heeft eigenlijk nooit een helder beleid vanuit de regering zelf gevoerd", legt Nina Jurna uit in "De wereld vandaag", op Radio 1. "Ik heb het dan over een complete lockdown zoals je dat in Ecuador of Peru hebt gehad." De rol van president Jaïr Bolsonaro is erg omstreden. "President Bolsonaro heeft het virus vanaf het begin gebagatelliseerd. Hij zegt dat het een "griepje" is en dat hij er niets kan aan doen dat er zoveel mensen doodgaan."

"Tegelijkertijd hebben de deelstaten een grote mate van autonomie en kunnen ze zelf hun regels bepalen", aldus Jurna. "Daar zie dus wel dat er van in het begin regels zijn toegepast." Zo zijn scholen en winkels dichtgegaan. "In Rio de Janeiro, waar ik woon, is ook het strand lange tijd dicht geweest."