Gratis grondwater voor Gentenaars: bouwheren voortaan verplicht om kraan te installeren

Wanneer iemand een bouwvergunning aanvraagt in Gent en daarbij water moet oppompen, zal de stad onderzoeken wat het beste met dat water gebeurt. Schepen Tine Heyse: "In eerste instantie gaan we kijken of het water kan geïnfiltreerd worden in de grond, of dat het kan geloosd worden in oppervlaktewater. Als dat niet kan, onderzoeken we of de bodem vervuild is. Is het water verontreinigd? Dan gaat het toch naar het riool. Is het proper? Dan is de aannemer verplicht een kraantje te plaatsen, zodat particulieren uit de buurt het kunnen gebruiken."