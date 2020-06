Burgemeester Boom: "Drie weekends Tomorrowland? Geen goed idee"

De burgemeester van Boom betreurt ook dat het idee voor een extra weekend zonder overleg de wereld wordt ingestuurd. "Toen de corona-pandemie losbrak hebben we samengezeten en daar zijn bepaalde pistes opgedoken. De geruchten of cowboyverhalen rond een derde weekend heb ik meermaals de kop moeten indrukken. Maar nu is het er dus toch." Burgemeester Baert begrijpt dat de evenementensector een moeilijke periode doormaakt, maar wil harde cijfers zien. "Ik zou graag van de organisatoren vernemen of zo'n derde weekend echt noodzakelijk is voor het voortbestaan van het festival in Boom. Zolang wij die informatie niet hebben, is elke beslissing voorbarig."