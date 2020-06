Cannabisdealer in Veurne profiteerde van lockdown

De verdachten zouden gedurende een jaar zo'n 9 à 10 kilo cannabis verhandeld hebben. De politie kwam een van hen op het spoor tijdens de lockdownperiode. Commissaris Toon Fonteyne van de politie van Veurne: “Na observatie hebben we die persoon kunnen oppakken samen met één van zijn klanten. Door het onderzoek konden we een stapje hoger gaan en ook de leverancier aanpakken. Die gingen ze gaan bevoorraden in Nederland. Daar hebben we in kaart kunnen brengen dat het over redelijke hoeveelheden gaat”, aldus nog Fonteyne.