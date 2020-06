Code oranje in het hele land: KMI waarschuwt voor felle regen en onweersbuien

Het KMI werkt voor de verklaring van verschillende weersfenomenen met de kleurenschaal groen-geel-oranje-rood. Zowel voor wind, regen, sneeuw, mist, storm als onweer worden gelijkaardige waarschuwingen gebruikt. Kort samengevat: bij code groen of geel is grote bezorgdheid niet nodig, voor gelijk welk weertype.

"Die codes zeggen niet meer of minder dan dat er onweer op komst is", legt weervrouw Sabine Hagedoren uit. "Die kleurcode is louter voorspellend en zegt niets over de intensiteit van wind, neerslag of bliksem. Het betekent enkel dat de voorspelde buien gepaard kunnen gaan met onweer. Vanaf code oranje is het een ander verhaal: dan kunnen de gevolgen van die onweersbuien lokaal ernstig zijn."