Veerkracht van gedetineerden in coronatijd voedt mijn droom om hun detentie in huizen uit te zitten

Het misdrijf, het oordeel, het vonnis vervaagde enigszins. Toen kwam het drama in de woonzorgcentra in het nieuws. De angst sloeg toe. Ook wij waren blijven werken. Zelden kwamen we als helden in the picture, maar in de ogen van onze gedetineerden vervulden we dezelfde rol. Wij zetten onze gezondheid op het spel om de boel achter de muren draaiende te houden.



We hoeven geen helden te zijn. We vervullen enkel onze plicht. Want ambtenaren staan ten dienste van de gemeenschap. In coronatijd, maar ook daarbuiten. Om eerlijk te zijn? We waren blij dat we in tegenstelling tot zovelen op zijn minst in dat deel van ons leven – in ons werk – normaal konden blijven doordoen.

Maar voor mij maakt het de overtuiging die ik al jaren koester en uitdraag springlevend: wat als we die detentie nu eens in normale omstandigheden zouden uitvoeren? In huizen, in plaats van in gevangenissen ?

De ervaring met alles wat ons bindt, eens het echt menens is, is toch iets om verder op te bouwen ?