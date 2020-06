Het islamdebat mag antiracismestrijd niet recupereren

Racisme is dus een oneigenlijke en daardoor schadelijke vorm van genetisch reductionisme, het rechtvaardigt ongelijkheid op basis van valse argumenten. De frustratie waar velen de afgelopen dagen uiting aan hebben gegeven is dan ook begrijpelijk en de eis om racisme aan te pakken is terecht. Toch is waakzaamheid geboden. Vrij snel werd de discussie over racisme ook gekaderd binnen het ruimere discriminatiedebat en vermengd met de discussie over neutraliteit. Dat is niet onschuldig. De kans bestaat dat de legitieme strijd tegen racisme zo gekaapt wordt door een levensbeschouwelijke, identitaire agenda en daardoor haar geloofwaardigheid verliest.