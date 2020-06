Neemt de corona-epidemie in kracht af? Bereken het K-getal

Mochten we de superverspreiders kunnen identificeren, dan hoeven we niet meer met zijn allen in lockdown bij een heropflakkering van het coronavirus. "Dat klopt inderdaad", zucht Hens "maar er is nog niet genoeg inzicht om die te identificeren. En daarom is de aanpak van vandaag goed, want die beperken de mogelijkheden van de superverspreiders."

Weinig contacten, een mondmasker dragen en geen grote aantallen mensen samen in een afgesloten ruimte is momenteel de beste manier om de superverspreiders tegen te gaan. Dat bevestigt Niels Hens nog maar eens: "Pas bij als er meer en meer inzichten komen, kan de aanpak misschien gerichter dan nu het geval is en kunnen er andere maatregelen versoepeld worden."