Ene praktijktest is de andere niet: Crevits wil in 2021 discriminatie meten op arbeidsmarkt, oppositie wil verder gaan 

De partij heeft daarover morgen een voorstel voorliggen in de commissie Wonen dat eerder al meermaals werd weggestemd. Het is afwachten of ook Sihame El Kaouakibi, die zich als Open VLD-parlementslid eerder kritisch uitsprak over het regeringsstandpunt, dat voorstel deze keer zal steunen.

Uit haar tussenkomst in het debat lijkt ze zich nu toch eerder achter het regeringsstandpunt scharen. Tegelijk noemde ze de houding van N-VA-minister Diependaele opnieuw “niet serieus”. “Als we het echt menen gaan we meer moeten doen dan vandaag”, vindt het parlementslid.

Dat werd haar alvast niet in dank afgenomen bij de andere regeringspartijen: “Ik denk dat men aan mevrouw El Kaouakibi vergeten uitleggen is wat de spelregels van politiek zijn”, zei N-VA-parlementslid Nadia Sminate vanmorgen over de kwestie.