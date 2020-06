Drijvende planteneilandjes in Mechelse binnenstad

De planteneilandjes op de Mechelse vlieten dienen in de eerste plaats om verkoeling te brengen in de binnenstad. "Het is een kleine maar belangrijke stap in het kader van de klimaatopwarming", zegt schepen Patrick Princen. "Nu zijn de plantjes nog klein, maar binnen een maand gaan de eilandjes er al veel voller uitzien en dan krijg je echte groene oases in de stad."

De planteneilandjes drijven op de vlieten in de Zelestraat en in de Lange Heergracht. In totaal staan er 1200 planten op de eilandjes. Het is een mix van waterzuiverende planten, planten die insecten en vogels aantrekken, en ook planten die gewoon decoratief zijn.