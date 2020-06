Eddy Merckx wordt 75 jaar: "Ik kan nog steeds fietsen, dat is het belangrijkste"

"Afhankelijk van het weer gaan we een fietstocht maken met mijn ploegmaats van vroeger", vertelt Eddy op Radio 2 Vlaams-Brabant en Brussel. "En 's avonds gaan we lekker gaan eten met de kinderen, kleinkinderen en vrienden. Maar niet met meer dan tien personen hoor. De coronamaatregelen respecteren we nog altijd."

In oktober 2019 belandde "de kannibaal" in het ziekenhuis na een zware val tijdens een fietstocht met vrienden. Hij liep daarbij een hoofdwonde op. "Ik weet eigenlijk niet wat er toen precies gebeurd is en de dokters ook niet", laat Merckx zich ontvallen in De Afspraak. "Ik was gestopt om aan mijn fiets te prutsen, maar voelde mij niet onwel. Ik haalde mijn voet uit de pedaal en van toen af weet ik niets meer. Ik werd wakker in het ziekenhuis van Dendermonde." Intussen gaat het weer beter met Merckx. "Ik mag zeker niet klagen. Ondanks die val, voel ik me goed en ik kan nog steeds fietsen. Da's het belangrijkste."