El Kaouakibi (Open VLD) steunt motie oppositie tegen discriminatie in Vlaams Parlement

Vanavond onthield ze zich bij de stemming van de motie van de meerderheid waarin nogmaals aan de wetenschap wordt gevraagd om een monitoringsysteem uit te werken. Die motie is het gevolg van crisisberaad binnen de Vlaamse regering, vorige vrijdag.

Zoals aangekondigd steunde El Kaouakibi steunde de motie van SP.A, Groen en PVDA. Die vraagt de Vlaamse regering om discriminatie actief aan te pakken door praktijktesten op de arbeidsmarkt en de private huurmarkt. De tekst haalde uiteindelijk geen meerderheid.

Desondanks konden coalitiepartners N-VA en CD&V de demarche van El Kaouakibi niet smaken. "Dit is not done", vindt Vlaams fractieleider Wilfried Vandaele (N-VA). "In een meerderheid stem je wat afgesproken is. Dat is de bluts met de buil. Vandaag haal jij je slag thuis, morgen iemand anders."

CD&V heeft het over een deloyale houding. "We stellen vast dat Bart Somers haar niet heeft kunnen overtuigen", zegt fractieleider Peter Van Rompuy. "We zullen dit de komende dagen in de meerderheid bespreken."