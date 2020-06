Energiebedrijf pleit schuldig voor dodelijke bosbrand in Californië die stadje Paradise in de as legde

Bill Johnson, de CEO van PG&E, pleitte in de rechtbank 84 keer schuldig aan onopzettelijke doodslag. "Onze infrastructuur veroorzaakte die brand", zei Johnson. "Ik wou dat er een manier was om alles opnieuw te doen, of de gevolgen ervan ongedaan te maken, de pijn die die mensen geleden hebben. Maar ik weet dat dat onmogelijk is."

"Schuldig, edelachtbare", antwoordde Johnson op iedere individuele aanklacht van doodslag tijdens de dramatische zitting in Butte County. Het gebeurt zelden dat een groot bedrijf op deze manier schuld bekent.

De bosbrand was de meest dodelijke en verwoestende ooit in California. Ze veroorzaakte miljarden dollars schade en vernietigde nagenoeg de hele gemeente Paradise.

De rechtbankzitting van gisteren kwam er na twee jaar van onderhandelingen tussen het openbaar ministerie en het bedrijf. Ze zal gevolgd worden door de verklaringen van slachtoffers later deze week en de uitspraak in de zaak.

Volgens de schikking zou het bedrijf ongeveer 4 miljoen dollar aan boetes betalen. Een eerdere schikking bepaalde dat slachtoffers 13,5 miljard dollar zouden krijgen van het bedrijf.