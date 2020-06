2 miljoen Europeanen lijden aan chronische vermoeidheid: Europees Parlement vraagt meer geld voor biomedisch onderzoek 

In een resolutie, die de steun kreeg van een grote meerderheid van de leden, eist nu ook het Europees Parlement dat de EU meer geld uittrekt voor wetenschappelijk biomedisch onderzoek naar CVS. "We vragen dat de Commissie voorrang geeft aan onderzoek dat ofwel tests wil ontwikkelen die de diagnose kunnen vaststellen ofwel een doeltreffende behandeling uitwerkt die de ziekte kan genezen of de effecten ervan kan verlichten", zegt Cindy Franssen, Europees parlementslid voor CD&V.

"Vooral het nieuwe onderzoeksprogramma Horizon Europe zou daarvoor een aangewezen financieringsbron zijn.” Tegelijk vraagt het parlement van de Europese Commissie een studie die de totale sociale en economische kosten van CVS in de EU in kaart brengt , een betere medische opleiding voor zorgverleners en informatiecampagnes over CVS gericht naar zowel de gezondheidswerkers als het brede publiek.