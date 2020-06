Partijvoorzitters van MR, Open VLD en CD&V gaan wellicht formatiegesprekken leiden 

Twee van de drie partijvoorzitters hebben in deze zeer moeizame formatie trouwens al eens samen een opdracht gehad: CD&V-voorzitter Joachim Coens en MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez werden op 10 december vorig jaar aangesteld als informateur, nadat informateur Paul Magnette niet in zijn opdracht was geslaagd. Ook Bouchez en Coens slaagden er toen uiteindelijk niet in om vooruitgang te boeken.