Gebouw beiaardschool Mechelen wordt dan toch niet verkocht: stadsbestuur loopt meer dan 2 miljoen euro mis

Enkele maanden geleden zette het stadsbestuur het 17de-eeuwse pand te koop en zag het er dus naar uit dat de beiaardschool moest verhuizen. "Bij de opmaak van het meerjarenplan hebben we eerst in eigen patrimonium gezocht welke gebouwen we konden verkopen. Het gebouw van de beiaardschool werd in die lijst opgenomen. We moesten dan wel een alternatief zoeken voor hen. Dat hebben we niet gevonden, dus hebben we besloten het gebouw niet te verkopen", zegt schepen van Gebouwen Koen Anciaux (Open VLD).