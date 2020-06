Gentse artiesten verenigen zich op zoek naar werk: "Meer dan 1.000 Gentse artiesten te boeken via website"

“Een optreden van een operazangeres of een bluesmuzikant, een djembé-speler, een verteller of danser,… Dat kan allemaal”, zegt Sioen, coördinator van het Gents Kunstoverleg. “Zin in graffiti op je muur of een vuurkunstenaar op je feest? Via onze website koppelen we jouw vraag aan een Gentse artiest én aan een culturele organisatie die jou dan ondersteunt bij het organiseren. Je krijgt dan ook een checklist om aan de coronamaatregelen te voldoen.”