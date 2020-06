Gevraagd: riksja-chauffeurs in Kortrijk

Kortrijk had nog twee fietstaxi's staan van een eerder project en haalt die nu opnieuw van stal. Het zijn trouwens elektrische riksja's, dus de vrijwilligers zullen zich niet al te veel in het zweet moeten werken. 't Is vooral de bedoeling om mensen die nauwelijks hun huis uit kwamen, door corona, opnieuw buiten te krijgen.

"De bedoeling is om mensen rond te rijden in onze stad, hen een beetje toerist in eigen stad te laten zijn", zegt schepen Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester). "Het initiatief is in de eerste plaats bedoeld voor de inwoners van woonzorgcentra en minder mobiele mensen."

Van de vrijwilligers wordt gevraagd dat ze een basisconditie hebben en graag met andere mensen omgaan.



De ritjes met de Kortrijkse riksja's zijn gratis en kunnen vanaf vanaf vandaag gereserveerd worden.