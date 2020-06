Passagiersvliegtuigen worden maandenlang geparkeerd op luchthaven Oostende

Het was een uitzonderlijk zicht, gisteravond landde er een airbus A330 op de luchthaven van Oostende. Dat is een vliegtuig voor 285 mensen. Het vliegtuig zal er de komende maanden geparkeerd worden. Dat is een gevolg van de coronacrisis die de luchtvaarsector hard treft.

Luchtvaartmaatschappijen verwachten dat er heel wat van hun toestellen maandenlang aan de grond moeten blijven. Daardoor worden leasingcontracten opgezegd. De eigenaars van de vliegtuigen, grote leasingbedrijven overal ter wereld, zoeken dus een plaats om de vliegtuigen voor een lange tijd te parkeren zegt Erik Vermeersch, de zaakvoerder van NSAC, het North Sea Aviation Center: "De luchtvaartmaatschappijen weten perfect hoeveel capaciteit ze kunnen aangaan. Een groot deel van de vliegtuigen zal niet kunnen vliegen de komende maanden door de crisis. De eigenaars zoeken dus naar een plaats waar die geparkeerd kunnen worden en waar ze goed worden onderhouden."

De geparkeerde vliegtuigen op het tarmac in Oostende zullen worden onderhouden door Sabena Aerospace, dat is een bedrijf uit Zaventem. Ook de luchthaven Oostende-Brugge pikt een graantje mee omdat zij parkeergeld kunnen vragen voor de vliegtuigen.