Hoe speeksel als een boemerang terug in uw gezicht kan komen

Het is, voor zo ver wij konden nagaan, de eerste keer dat het openbaar ministerie op basis van dit artikel mensen vervolgd voor spuwincidenten. Dat dit wetsartikel nu in coronatijden wordt gebruikt, wordt door sommige advocaten dan ook betwist. Maar recent oordeelde het Hof van Cassatie, het hoogste rechtscollege in ons land, dat het artikel wel degelijk kan worden gebruikt. Of je als spuwer besmet bent of niet, of het speeksel gevaarlijk is of niet, doet er niet toe.