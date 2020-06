Na alle hoera-berichten: hoever staat het nu écht met de ontwikkeling van een coronavaccin? 

Een geneesmiddel geneest wie ziek is. Wie tuberculose heeft, moet antibiotica nemen om te genezen. Antibiotica zijn een medicijn. Een vaccin voorkomt dat iemand ziek wordt. Een vaccin tegen mazelen zorgt er voor dat iemand geen mazelen krijgt. En voorkomen is altijd beter dan genezen. Een vaccin bereidt onze afweer, ons immuunsysteem, voor op een aanval door een welbepaald virus. Het simuleert een aanval ,want een vaccin bestaat uit onderdelen of uit een afgezwakte versie van dat virus. Door het in te spuiten maakt ons lichaam antistoffen aan, om het virus aan te vallen. Ons lichaam slaat die antistoffen daarna als het ware op in zijn geheugen. Als we dan echt in contact komen met het virus, zijn er al antistoffen en kunnen er ook snel worden bijgemaakt. Ons lichaam verdedigt zich daardoor veel efficiënter, en het virus maakt geen kans.