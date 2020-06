Kabeljauw is niet altijd kabeljauw

Om te onderzoeken over welke vis het gaat is DNA-onderzoek nodig. Wetenschappers zetten de DNA-code daarvoor om in een barcode zoals je ziet op producten in de supermarkt. Maar hier is het niet de bedoeling om de prijs te scannen, wel om die code te vergelijken met een gegevensbestand.

Voor het Europees project Seafood Tomorrow heeft onderzoeker Dumas Deconinck van het ILVO samen met collega's in verschillende landen de DNA-code van meer dan 40 vissen in kaart gebracht. "We hebben nu een databank met barcodes die je eenvoudig naast die van de vis in kwestie kan leggen. Zo weet je meteen welke vis je in de pan hebt."